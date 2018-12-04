В США появился на свет самый маленький бычок в мире

При рождении малыш весил в десять раз меньше новорожденных сородичей. О его развитии сообщают сотрудники Колледжа ветеринарной медицины при Университете штата Миссисиппи.









Бычок появился на свет на одной из ферм в США. Владелец испугался его размеров и отнес питомца к ветеринарам. Пресс-служба колледжа отмечает, что при первом осмотре бычок весил всего 4,5 килограмма. Вероятно, это самый миниатюрный представитель своего вида во всем мире. Его назвали Маленьким Биллом.

Несмотря на скромные габариты, ветеринары не нашли у бычка каких-либо проблем со здоровьем. Он растет, развивается и даже выглядит, как самый обычный теленок. Просто в меньших масштабах. В то же время, Маленький Билл нуждается в дополнительной поддержке и уходе со стороны людей. Поэтому Университет Миссисиппи объявил прием пожертвований в пользу малыша.