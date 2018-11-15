Майонез и скандал: Грузинские чиновники прорекламировали российскую продукцию

Недавним скандалом обернулась фотосессия грузинских чиновниц для журнала City. Источники отмечают, что в «новогодней фотосессии с подругами» участвовали руководители пресс-служб министерства обороны, администрация президента и службы налогов Грузии для рекламы майонеза «Слобода».

После публикации рекламных фото на странице журнале в социальной сети Facebook, чиновницы были подвергнуты жесткой критике со стороны общества.

Ни одна из моделей, по их утверждениям, не подозревали, что участвуют в рекламе российской продукции из России. По итогу публикация была удалена.

Следует отметить, что редактор и основательница журнала City утверждает, что все модели были в курсе в какой фотосессии они участвовали и какую продукцию рекламировали.