Грохот дорожных люков мешает спать жителям Воронежа. Администрация о проблеме знает, но бездействует. Об этом сообщает «Блокнот».

Жители Ленинского района в Воронеже признаются, что уже забыли о тишине в своих домах. Горожане столкнулись с необычной проблемой. На некоторых участках дорог сильно гремят крышки люков.

Основной дискомфорт ощущают на себе жители домов в районе перекрестка улицы Революции 1905 года и переулка Мало-Московский, а также по улице Куколкина у дома №33.

Автомобили, проезжая по дороге, задевают крышки шахт канализационных систем, что создает грохот по всей округе. Это мешает воронежцам. В особенности детям и пенсионерам. Жители проблемных районов рассказывают, что не могут спокойно спать, отдыхать, учиться и работать.

Сообщается, что администрация города извещена о проблеме. Однако все остается по-прежнему.