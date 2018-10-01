Охлобыстин считает себя мракобесом

Знаменитый российский актёр Иван Охлобыстин поведал о своём мнении к «уродливым формам, которые иногда принимает гуманизм» и рассказал, по какой причине он считает себя мракобесом.

Иван поделился откровением, что по нынешним временам в нём есть кое-что мракобесное. Он говорит, что мракобесом его можно назвать из-за отрицательного отношения к гомосексуалистам. «Я не то чтобы гомофоб в прямом понимании — ловить сачком, арестовывать, лечить уколами. Но я считаю, что это прямое нарушение всех религиозных установленных норм» - высказался Охлобыстин.

Актёр отметил, что «жизнь для себя» приводит к разложению семейного института, а значит и государства. Охлобыстин назвал приверженцев движения чайлдфри исчадиями ада и психически дезориентированными людьми.

Эпатажный актер считает, что обществу вредит идея бодипозитива. Ещё он посетовал, что в России человек с каким-нибудь недостатком имеет больше прав по сравнению с другими людьми. В качестве примера Охлобыстин привел Ивана-дурака, которого в стране считают национальным героем.