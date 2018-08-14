Составлен список самых «новогодних» городов. Актуальные данные среди отечественных и зарубежных городов предоставили специалисты Ассоциации туристских операторов России (АТОР). Об этом сообщают «Актуальные новости».

По мнению экспертов, в самых «новогодних» городах есть все, что необходимо для создания праздничного настроения.

Среди российских городов лидерство в списке разделили Москва и Санкт-Петербург. Чуть ниже в рейтинге оказались: Суздаль и Углич. Кроме этих городов, в «новогодний» список вошли: Казань, Вологда, Кострома.

Специалисты считают, что эти города идеально подготовлены для праздничных гуляний. В них организованы соответствующие мероприятия и ярмарки; разработана культурная программа; лаконично убранство, иллюминация; имеются резиденции Дедов Морозов и многое другое.

Среди зарубежных городов, в которых наиболее явно чувствуется новогодняя атмосфера, выделили: Прагу (Чехия), Париж (Франция), Рим (Италия), Рованиеми (Финляндия), Загреб (Хорватия).