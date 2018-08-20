Иван Васильевич сменил профессию, или как в Воронеже появилось новое граффити с героями советского кино

Дом 22 по улице Кирова в городе Воронеже стал привлекать прохожих весьма необычным изображением. Неизвестным художником были изображены герои культового советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию» в лице Юрия Яковлева, исполнявшего роль Ивана Грозного и управдома Бунша, а также Леонида Куравлева в роли вора-рецидивиста Жоржа Милославского.

Интересным атрибутом, помимо изображенной одежды моды 16-го века, стала более современная часть рисунка - смартфон в руках одного из изображенных персонажей.

Интернет пользователи единогласно одобрили интересный рисунок, также отметив, что не против того, чтобы в городе стало больше такого рода граффити.