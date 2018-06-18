Инженер отметил, что название компании обошлось ему в 75 тысяч долларов. В ходе беседы с журналисткой телеканала CBS Илон Маск несколько раз назвал свою компанию «Тезла», применив в середине слова букву «з».

Илон Маск рассказал, как правильно произносится слово Tesla. Миллиардер отметил, что он не всегда зацикливается на словах и их произношении. Однако, он сам произносит название компании Tesla через букву «з».

Как оказалось, слово Tesla правильно произносится как «Тезла», а не «Тесла», как многие думали ранее. В ходе интервью был показан сюжет, где Маск рассказал о том, что название своей компании Tesla Motors он и другие основатели компании купили у жителя Сакраменто за 75 тысяч долларов. Илон Маск просил своего сотрудника спорить о цене до последнего. В итоге, торги закончились на отметке в 75 тысяч долларов, тогда предыдущий владелец названия уже сдался.

Издание Forbes уже сообщало, что в 2003 году в качестве создателей компании Tesla были указаны Томас Эберхард и Макс Тарпеннинг. Уже в 2004 году Илон Маск стал заниматься инвестициями и вложил в компанию свои первые деньги. По словам Эберхарда, миллиардер спас компанию, так как из-за финансового кризиса она практически перестала существовать.