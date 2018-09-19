Секс по телефону уже не в моде – интимную сферу захватят роботы и виртуальные технологии

Специалисты составили рейтинг сексуальных развлечений будущего. По их твёрдому мнению, классический секс заменят гаджеты и высокие технологии.

На последнем, пятом месте рейтинга расположилась стимуляция мозга, которая позволит достигать оргазма без физического контакта.

Четвёртое место занял секс на расстоянии. Более того, виртуальные любовники смогут пожениться и жить в браке, ни разу не встретившись «в реале». Доподлинно неизвестно, смогут ли они делать детей тем же способом и будут ли вообще нужны дети человечеству более просвещённых веков.

Тройку лидеров замыкает виртуальная проституция. Она позволит пользоваться интим-услугами совершенно анонимно и без риска для здоровья.

Второе место – виртуальный петтинг или прикосновения. Заменить реальные ласки помогут специальные костюмы, имитирующие процесс любовных прелюдий.

И, наконец, в топе – роботы! Обучаемые интеллектуальные машины, могущие исполнить любое ваше желание и ничего не требующие взамен, помогут многим одиноким людям раз и навсегда решить проблемы в личной жизни.