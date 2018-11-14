Экс-главу РАО заподозрили в мошеннических действиях на 730 миллионов рублей

Сергей Федотова, бывшего гендиректора Российского авторского общества (РАО), заподозрили в мошенничестве на сумму 730 миллионов рублей. Также под подозрения попали его заместитель и начальник отдела по распределению гонораров.

Пресс-служба ГУМВД сообщила, что была пресечены нелегальные действия членов организованной группы, которая похитила деньги у общественной организации, которая управляет авторскими правами на коллективной основе.

Сергея Федотова арестовали вчера, 7 декабря, по решению Тверского районного суда города Москвы, и заключили под стражу. Остальных подозреваемых поместили под домашний арест. Было произведено 32 обыска, во время проведения которых были обнаружены и изъяты вещи и документы, которые имеют важное значение для следствия. По делу о мошенничестве уже было допрошено 20 человек.