"Мисс Вселенная" из Великобритании заявила о насильном замужестве в 15 лет

Супруг купил Руби Марье в сексуальное рабство, чтобы остаться в стране. Подробности своего кошмара красавица рассказала BBC.









В 1998 году 15-летняя Руби Марье вместе с родителями уехала погостить из Великобритании в Бангладеш. Короткая поездка на праздник затянулась на полгода. При этом вся семья постоянно находилась дома. Внезапно зашел разговор о замужестве. Близкие твердо решили выдать шокированную девушку замуж. Её дядя устроил торги и начал принимать ставки.

В итоге будущую "Мисс Вселенная 2017" продали вдвое старшему мужчине. Супруг вырядил Руби Марье, как куклу, и начал ежедневно насиловать. Он хотел поскорее зачать ребенка, который бы позволил ему легально переехать в Великобританию. Все это время девушка-подросток не знала, к кому обратиться за помощью в чужой стране.

Руби Марье смогла освободиться лишь накануне родов. Муж специально привез её в Уэльс, чтобы ребенок появился на британской территории. Королева красоты заявила, что после бегства получила презрение от родственников. Долгие годы они считали поступок девушки большим позором.

В настоящее время Руби Марье счастлива в новой семье с мужем и детьми. Она является почетным послом общественной организации Karma Nirvana. Бывшая модель учит девушек, как бороться с насильственными браками. Руби Марье подчеркнула, что свадьбы ради британского гражданства до сих пор часто происходят в Уэльсе. Однако жертвы боятся признаться в преступлении со стороны мужей.