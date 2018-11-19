Зашкварная история: Ресторатор высмеял идею участия рэперов в «Голубом огоньке»

В описании к снимку Сергей Безруков отметил, что его новорожденный сын был на прогулке впервые. Актер поздравил поклонников с наступающими выходными. Также Безруков продолжает рекламировать свой фильм «Заповедник» и анонсирует новый конкурс.

Как отметили пользователи, даже под снимками с новорожденным сыном актер не упускает возможности напомнить о своей работе. Поклонники Сергея Безрукова пишут, что с рождением сына актер заметно помолодел и стал выглядеть счастливее. По всей видимости, артист рад пополнению в семействе и полностью погружен в заботу о малыше.

Александр Тимарцев, организатор и ведущий рэп-состязаний Versus, высказался на счет заявления, озвученного депутатом Госдумы РФ Михаилом Дягтярёвым. Ранее политик сообщил, что намерен просить руководство телеканалов звать рэперов на «Голубые огоньки». Идею Михаила Дягтярёва многие приняли неоднозначно. Депутат утверждает, что он будет обращаться на крупные российские телеканалы с просьбой о том, чтобы те приглашали рэп-исполнителей на новогодние концерты.

Идею выступлений рэперов на «Голубом огоньке» уже прокомментировал Ресторатор – ведущий баттлов на Versus. Ресторатор высмеял идею участия рэперов в «Голубом огоньке». По словам Тимарцева, некоторые исполнители из «молодой школы» рэперов действительно могут выступить на новогодних концертах. Однако, рэперы, которые уже давно выступают и имеют некий имидж, едва ли согласятся выступать в «Голубом огоньке».

По словам Ресторатора, идея выступить на «Голубом огоньке» для многих рэперов – «зашкварная история». Идею депутата также прокомментировал Юрий Лоза. Некогда известный музыкант, который ныне славится своими скандальными комментариями, предложил сделать для рэперов свой «Голубой огонек», чтобы те там «бубнили» всю праздничную ночь. По данным СМИ, некоторые телеканалы России уже начали снимать «Голубые огоньки», на которые в качестве выступающих уже приглашены рэперы, конкретных имен источники пока что не назвали.