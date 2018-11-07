Ученые просят не обижать пьяных свиристелей в Москве

Специалисты призывают проходить мимо валяющихся в снегу птиц.

Москвичи стали активно обсуждать в социальных сетях поведение свиристелей. Птицы лежат на снегу, словно мертвые. Многие люди стараются подойти, а кто-то даже взять на руки такого пернатого. Орнитологи настоятельно просят проходить мимо и дать пьяной птице спокойно прийти в сознание. Специалисты утверждают, что горожане, которые пытаются отогреть птичку дома, наносят ей тяжелый стресс. Единственное, чем можно помочь такой свиристели – отнести ее в укромное место для спокойного отрезвления.

Специалисты рассказали, что свиристели очень любят полакомиться ягодами рябины. Те в свою очередь бродят на дереве от температурных перепадов. Птицы обладают печенью с очень низкой функциональностью, поэтому плохо переносят любой алкоголь. Наевшись забродивших плодов, пернатые даже не успевают отлететь от дерева на дальнюю дистанцию. А вот агрессивность пьяных свиристелей стремительно растет. Поклевав особенных ягод, птицы могут подраться друг с другом, прежде чем уснут.