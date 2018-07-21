Илья Красильщик уходит с поста издателя «Медузы» и переезжает в Москву

Издатель проекта подтвердил слухи о своем уходе и написал об у себя в Facebook. О причинах такого решения Илья Красильщик рассказывать не стал.

Некоторое время назад в Сети появилась инсайдерская информация о том, что Илья Красильщик уходит с поста издателя «Медузы». Чуть позже эту новость решил прокомментировать сам Красильщик.

Оказалось, что он не только уходит из «Медузы». Также Красильщик еще и переезжает в Москву. Теперь ему предстоит перевозить и «разтаможивать» вещи, которые он 4 года назад ввозил в Латвию.

Сейчас Илья Красильщик не думает о будущей карьере. С поста издателя «Медузы» он будет уходить 1 января 2019 года. Илья Красильщик также призвал всех не беспокоиться о будущем «Медузы», так как там останутся «прекрасные ребята».

По данным СМИ, Красильщик решил оставить пост из-за разногласий с учредителем Medusa Project Галиной Тимченко. Сам Красильщик эту версию подтверждать не стал, так как ему не хочется все это описывать. Он также заявил, что уходит с проекта, сохраняя ко всем любовь, и отдельно поблагодарил Тимченко.