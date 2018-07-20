Десятилетний жонглер Богдан Копейкин попал в Книгу рекордов России

Мальчик из Арсеньевской детской школы циркового искусства – первый в России ребенок, показавший мастерство такого высоко уровня в жонглировании. Он использовал одновременно 5 предметов, стоя на проволоке.

Юному артисту из Приморья Богдану Копейку всего десять лет. Вместе с другими талантливыми детьми из восьми регионов России он принял участие в Первом Дальневосточном фестивале в Хабаровске. Мероприятие продолжалось с 30 ноября по 2 декабря. Самому молодому участнику было 5 лет, а самому старшему – 25. Всего на фестивале прошло 101 выступление от 450 человек.

Богдан Копейкин взял первенство среди жонглеров. Он удивил публику тем, что жонглировал пятью предметами, при этом балансируя на проволоке. За это его имя теперь зафиксировано в Книге рекордов России. Как рассказал мальчик, своим хобби он занимается всего полтора года. Богдан назначен лауреатом 1 степени. 2-й степени удостоились массовые жонглеры, а Максим Палантин и Эвелина Пыресина стали дипломатами 1 степени.

В конце ноября стало известно о Рихиме Куриеве из Чечни, мальчике 5 лет, который показал невероятные результаты в отжимании – он отжался от пола 3202 раза, потратив 2,5 часа. Его достижение официально стало мировым рекордом.