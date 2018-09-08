На «Пушкинской» начала работу полка с бесплатными электронными книгами

На станции метро «Пушкинская» в Москве можно бесплатно загрузить книгу через QR-код.

Московский метрополитен призывает жителей и гостей столицы приобщиться к классической литературе. На станции «Пушкинская», возле бюста великого поэта появился специальный стенд, который бесплатно раздает знаменитые произведения Александра Сергеевича. Данная информация появилась на официальном сайте столичного руководства.

Виртуальная библиотека стала частью проекта «Книги в метро». Ее разместили на стене, в переходе между «Пушкинской» и «Чеховской». На стенде, шириной 2 и высотой 1 метр, выложена мозаика с портретом Пушкина. Рядом изображена книжная полка, с семью книгами. На каждой из них есть собственный QR-код, позволяющий скачать то или иное произведение. Москвичам предлагают ознакомиться с «Евгением Онегиным», «Дубровским», «Русланом и Людмилой», «Пиковой Дамой», «Медным всадником», «Станционным смотрителем» и «Капитанской дочкой» Пушкина. Просканировав крупный QR-код, пользователь может попасть на страницу проекта «Книги в метро», где представлены сотни произведений от мастеров мировой классики.