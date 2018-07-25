Коррупционеров будут выявлять по глазам. Следственный комитет РФ планирует внедрить в работу новые технологии. Об этом сообщает издание «Известия».

Устройство, которое сможет определить коррупционера по глазам, работает по принципу айтрекера. Человеку, как и при проверке на полиграфе, задают вопросы. А затем наблюдают за зрачками, реакцией которых человек не может управлять с помощью сознания.

Проверка на айтрекере занимает в четыре раза меньше времени по сравнению с полиграфом.

Наличие только одного глаза, очки и линзы – не смогут помешать диагностике. Противопоказанием является только абсолютная слепота и критически низкий интеллект.

Согласно последним данным, количество преступлений, связанных с коррупцией, с каждым годом увеличивается. В связи с этим, СК предпринимает все возможные попытки по сглаживанию ситуации и предотвращению новых преступлений.