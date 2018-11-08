Женщину заставляли кормить грудью змей. В этом призналась сама пострадавшая, которая является жительницей Кении. О своей необычной истории она рассказала на радиостанции Radio Jambo.

Женщина вышла замуж и переехала жить к родственникам мужа. О том, что семья держала змей, новобрачная не знала.

По словам женщины, ее оставили одну и предупредили, чтобы она ждала гостей. Но к удивлению кенийки гостями оказались три змеи. Одна из них пыталась пить грудное молоко женщины.

С супругом женщина развелась. Но причина, по которой пара разошлась, была не в змеях. Женщина объяснила свой уход тем, что муж ее совсем не заботился о ребенке и был безответственный.