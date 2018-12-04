В Госдуме предложили каналам приглашать рэперов на новогодние передачи

Депутат Госдумы Михаил Дегтярёв намерен обратиться в крупные телеканалы с предложением отдать часть праздничного эфирного времени для выступлений рэп-исполнителей.

О своём предложении глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи сообщил во время круглого стола Молодёжного парламента ГД, на котором прошло обсуждение недавней отмены нескольких концертов в ряде регионов страны. На заседании помимо депутатов присутствовали и сами исполнители.

Дегтярёв отметил, что, сколько бы он не включал телевизор под Новый год, то каждый раз видит одни и те же лица. По его мнению, это страшное зрелище, демонстрирующее разложение отечественной поп-культуры. В связи с этим у него и появилась идея перед Новым годом обратиться с письмом к руководителям «Первого канала» и «ВГТРК» - Константину Эрнсту и Олегу Добродееву, а также к ряду других крупных телекомпаний с предложением дать возможность талантливым рэперам показать стране своё творчество.

Давид Нуриев, известный как Птаха, назвал инициативу депутата «зашкваром». А вот рэпер Жиган (Роман Чумаков) положительно отнёсся к данной идее.

Как сообщил «Первый канал», они давно открыты для рэперов, отметив, что в этот раз новогоднее шоу посетит Баста, возможно, пригласят и других исполнителей.