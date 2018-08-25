В Москве появится стеклянный кинотеатр в форме айсберга

Новое место для семейного отдыха планируют соорудить в районе Южное Медведково в Москве. Советский кинотеатр «Полярный» получит новую жизнь.

Сергей Кузнецов, ведущий архитектор столицы, поделился подробностями того, каким будет изнутри обновленный кинотеатр-айсберг под названием «Полярный». По его словам, реконструированное здание будет включать в себя 4 современных зала для просмотра кино, а также ресторан. Для маленьких посетителей оборудуют детские игровые комнаты. По площади кинотеатр займет 5 тыс. кв. метров. Он будет состоять из 6 этажей, лифтов и эскалаторов. Кроме фильмов в залах планируют проводить концерты и лекции.

Авторы идеи создали для фасада новый дизайн, вдохновляясь названием комплекса. В итоге, кинотеатр внешне должен напоминать айсберг с кристаллами льда. Для реализации этой идеи будет использовано многослойное зелено-синее стекло. В темное время суток кинотеатр будет завораживать посетителей благодаря архитектурной подсветке, подытожил Кузнецов.

Район, в котором будет красоваться новый «айсберг», также не оставят без внимания. Планируется благоустройство прилегающей территории путем высадки деревьев, кустарников, установки новых лавочек и подключении нового современного освещения. Об этом стало известно из информации на сайте строительства Москвы.