Ветеран труда из Магадана "вернул" Медведеву унизительную прибавку к пенсии

Пожилой россиянин предложил использовать деньги для "борьбы с пенсионерами". Такое заявление мужчина передал в социальный центр.





Пользователь Facebook опубликовал в сообществе "Магаданский скептик" уведомление от Министерства труда и социальной политики. Согласно документу, с 6 ноября Владимиру Попову, назначили ежемесячную прибавку к пенсии в размере 683 рублей и 66 копеек, как ветерану труда. Однако житель Магадана остался недоволен такой суммой. Он счел её унижающей человеческое достоинство. Возмущенный россиянин решил вернуть бюджетные средства премьер-министру Дмитрию Медведеву. Он намекнул, что глава правительства относится к гражданам, как к "человеческому материалу".

Многие пользователи социальной сети разделили эмоции Владимира Попова. Они поддержали ветерана труда в его акции протеста и выразили надежду, что письмо с деньгами пристыдит представителя власти. Однако некоторые обратили внимание, что надбавку выделило магаданское, а не федеральное правительство. К тому же, руководствуясь региональным законом. Стало быть, и деньги нужно возвращать в местным чиновникам.