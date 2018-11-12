Таблица Менделеева в снегах Челябинска: дороги посыпают не солью. Проверку организовал депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Выяснилось, что снег на улицах города совсем не безопасен. В нем выявлено порядка десяти элементов таблицы Менделеева. Среди них: Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Fe. Однако дорожные служащие уверяли, что посыпают улицы исключительно солью.

По словам политика, аппаратура, на которой проводили проверку, не справлялась с нагрузкой. Концентрация солей и вредных примесей зашкаливала, приборы выходили из строя.

Самыми опасными оказались улица Братьев Кашириных и Свердловский проспект.

Бурматов намерен довести сведения непосредственно врио мэра Челябинска. Кроме этого, политик предлагает перейти на механическую уборку улиц. По его словам, так делают в Санкт-Петербурге, где снег белый и чистый от примесей.

На опасный челябинский снег жалуются и собаководы. Четвероногие часто получают химические ожоги после прогулок по снегу. Животные пытаются зализать раны и в результате получают сильнейшие отравления.