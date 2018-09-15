На аукционе в США состоялась продажа уникального голубого бриллианта

За драгоценность в платиновом седле покупатель выложил 18,3 миллиона долларов.

В Нью-Йорке прошел аукцион Cristie's, на котором были выставлены уникальные ювелирные изделия и драгоценности. Главным лотом мероприятия стал яркий голубой бриллиант в платиновой огранке. Камень, размером 8,08 карат ушел с молотка за 18,3 миллиона долларов, при стартовой цене 13 миллионов.

Еще одним ценным лотом аукциона в Соединенных Штатах стало ожерелье, в главной части которого разместился крупный розовый бриллиант в 15,56 карат. Ювелирное изделие изготовлено из розового золота с платиновыми вставками. За украшение покупатель заплатил 9,5 миллиона долларов. Самым крупным бриллиантом на торгах Cristie's стал камень, помещенный в платиновый перстень. Его размер достиг отметки в 28,7 карат. Кольцо ушло с молотка чуть больше, чем за 2 миллиона. В общей сложности на аукционе в Нью-Йорке было совершено сделок на 69 миллионов долларов.