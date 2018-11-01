Столица Приморья готовится встречать 2019 год

В администрации города Владивостока состоялось заседание, посвящённое организации праздничных мероприятий.

Была озвучена информация, как и где будет проходить предстоящий глобальный праздник. Директор культуры Владивостока – Светлана Шупиро, сообщила, что на текущий момент в городе устанавливаются десять новогодних ёлок, длинной в девять метров. Уже выявлена программа мероприятий в праздничные дни, которая включает в себя театрализованные постановки.

Первое праздничное представление пройдет 8 декабря, это будет фестиваль «Новогодние сказки», а 20 декабря, будет показ городской ёлки. Для гостей новогодних мероприятий будут предусмотрены зоны обогрева. Также сообщается, что с приходом декабрьских морозов, зальют 57 объектов, предназначенных для катания на коньках.