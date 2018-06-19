Россияне выступили за налаживание отношений с Западом

Россияне выступили за то, чтобы РФ налаживала отношения с Западом. Однако свое отношение к европейским странам и США не изменили.

Такие результаты выявил соцопрос «Левада-центра», который проводился 22 – 28 ноября 2018 года в 52 регионах РФ. Специалисты связывают такие изменения с усталостью общества от санкционной политики.

Санкции «очень беспокоят» 20% респондентов (в 2017 году их было 7%). Изоляция России на международном уровне «очень беспокоит» 21% (против прошлогодних 8%). К слову, большинство респондентов «не слишком беспокоит» такая ситуация – их стабильно 33%.

Гендиректор «Левада-центра» считает, что на ответы повлиял снизившийся уровень жизни россиян, который обусловлен контрсанкциями.

43% респондентов ответило на вопрос о налаживании отношений с Западом одобрительно. И только 16% высказалось против. Однако социологи отмечают, что, в целом, среди россиян превалирует негативное отношение к странам Европы и в еще большей степени к США.