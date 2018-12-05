Жителей Владикавказа напугали зловещие аниматоры. Парни в устрашающих костюмах разгуливали по городу и пугали местных жителей.

Создать атмосферу праздника во Владикавказе решили двое парней. Они облачились в зловещие костюмы и отправились в центр города.

Один из аниматоров примерил шлюпу пирата и соответствующие образу маскарадные очки. Другой был в маске зайца. Именно он и вызывал ужас у прохожих.

Молодые люди прогулялись в таком виде по городу, а также посетили один из торговых центров столицы Северной Осетии. Впечатлительные посетители комплекса пугались при виде таких масок.

Очевидцы развлечений двух молодых жителей Владикавказа успели снять их образы на видео. В соцсетях они уже стали звездами. Кадры опубликованы в паблике «Владикавказ|Осетия|Кавказ». Личности зловещих аниматор не установлены. Однако некоторых пользователей Сети заинтересовали костюмы: «Заяц - супер! Где взял такую маску?», - интересуется один из комментаторов.