«Волшебный автобус» ждет пассажиров в Петропавловске-Камчатском. Развлекать гостей будут Дед Мороз и его внучка Снегурочка.

Представители министерства культуры сообщили, что в период новогодних праздников в городе запустят маршрут специального «Волшебного автобуса». Гости и жители Петропавловска-Камчатского смогут воспользоваться необычным общественным транспортом накануне Нового года, а также 2 – 8 января.

Развлекательную программу организовал музейный комплекс «Вулканариум». Автобус будет начинать свой маршрут с остановки «Драмтеатр», где будет ждать всех желающих. Курсировать «волшебный» транспорт будет в пределах центральной части Петропавловска-Камчатского.

Сообщается, что автобус будет отправлять каждые 30 минут, начиная с 11:00. Билеты на «Волшебный автобус» можно будет приобрести, как на остановке общественного транспорта, так и в музейном комплексе.