Задержана директор компании Huawei

В первых числах декабря была задержана Ваньчжоу Мен – финансовый директор компании Huawei.

Правоохранительные органы Канады задержали Ваньчжоу, предъявив ей обвинения в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

Газета The Globe and Mail сообщила, что на эту пятницу будет назначено слушание об выходе Мен под залог до суда.

Компания Huawei является одной из самых крупнейших компаний в сфере телекоммуникаций. Мен Ваньчжоу финансовый директор Huawei с 1993 года.