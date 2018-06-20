Роскомнадзор предложил ввести два новых возрастных ограничения

Глава ведомства Александр Жаров считает, что Россия столкнулась с ситуацией, когда необходимо принять новую маркировку «1+» и «3+». По его мнению, маленькие дети сегодня стали активными потребителями контента.

На заседании попечительского совета Российской академии образования Жаров заявил, что детей необходимо огородить от вредной информации, которая может травмировать их психику. Он отметил, что современные дети потребляют контент почти с грудного возраста, а также родители чаще стали использовать цифровые продукты в воспитании и обучении ребёнка. Глава ведомства добавил, что у детей смешиваются виртуальный и реальный миры, кроме того, невозможно запретить современные способы обучения. Жаров порекомендовал проанализировать ситуацию и создать оптимальные критерии маркировки.

В настоящее время российский закон предусматривает маркировки «0+», «6+» и «12+». На фильмы с рейтингом «16+» подростков пускают только в сопровождении взрослых, а на «18+» несовершеннолетним вход запрещён. Закон о возрастных маркировках вступил в силу в России с сентября 2012 года.

Ранее Роскомнадзор поддержал принятый во вторник Госдумой закон, защищающий несовершеннолетних в Сети от колумбайн-сообществ. Соавтором закона выступила Ирина Яровая, ранее предлагавшая блокировать сайты с негативным контентом.