В Набережных Челнах ведется процедура банкротства уже умершего человека

Подобный процесс происходит на территории России впервые. Женщина умерла, не дождавшись окончания дела.

В Набережных Челнах юристы заняты ведением дела о банкротстве уже умершего человека. 9 августа текущего года в Арбитражный суд поступило заявление от юридической компании, которая занималась интересами Елены Котовой, жительницы Набережных Челнов. Юристы в документе попросили суд признать женщину банкротом. 11 октября суд одобрил запрос и запустил процесс описи имущества. Однако Елена Котова скончалась 1 ноября. Нотариусу предстоит определить имущество умершей женщины и наличие у нее наследников.

Юридическая компания, подавшая документ, называется «Трубин и Партнеры». Ее руководитель Илья Трубин в интервью для «БИЗНЕС Online» отметил, что подобный случай – это новая практика для России. Среди когда-либо происходивших арбитражных дел в стране ничего подобного не происходило. Поскольку человек умер, дело теперь рассмотрят по-другому. Вся процедура может занять больше, чем 10 месяцев, как это бывает обычно.