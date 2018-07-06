"Аэрофлот" ввел платный выбор мест до начала регистрации на рейс для тарифов "Промо" и "Бюджет"

Авиакомпания «Аэрофлот» расширила список платных услуг. Теперь за предварительный выбор места в салоне самолета до начала регистрации на рейс владельцам билетов тарифных групп «Промо» и «Бюджет» придется доплатить. Сумма будет рассчитываться в зависимости от расположения места в салоне и дальности полета. Ранее такая возможность была недоступна пассажирам, купившим билеты данных категорий.

В авиакомпании пояснили, что данная услуга является факультативной, и те, кто не захочет ей воспользоваться, смогут, как и раньше, выбрать себе место уже после начала регистрации. При этом для пассажиров с билетами в эконом класс, купленными по тарифу «Премиум» и «Оптимум», для держателей карт «Аэрофлот-Бонус» элитных уровней и участникам программ лояльности авиакомпаний, входящих в международный альянс SkyTeam услуга выбора места до начала регистрации остается бесплатной.

Пока новая платная услуга доступна только на рейсах «Аэрофлота» между Москвой и Магнитогорском, Саратовом и Белгородом, однако в ближайшее время компания обещает подключить ее на многих рейсах.

Помимо этого, пассажиры с билетами класса «Эконом» или «Комфорт» теперь смогут за дополнительную плату повысить класс обслуживания до «Бизнеса». Оформить услугу нужно не позднее, чем за 1,5 часа до вылета на стойке регистрации в аэропорту.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» повысил топливный сбор второй раз за последние шесть месяцев, что отразилось на цене билетов. «Эконом» подорожал на 200 рублей, «Бизнес» - на 400 рублей.

«Аэрофлот» — с 1992 российская государственно-частная авиакомпания. Самолеты авиакомпании летают в 52 страны мира. В СССР общее наименование «Аэрофлот» носила вся гражданская авиация страны. «Аэрофлот» и ее дочерние авиакомпании «Россия», «Аврора» и «Победа» образуют группу «Аэрофлот» - один из крупнейших отечественных авиационных холдингов.

В «Аэрофлот» лайнерам присваивают имена известных людей. Например, есть Boeing-и Валерий Чкалов, Михаил Кутузов, Николай Карамзин, Александр Пушкин, Иван Крылов и многие другие. Также в авиапарке компании есть Airbus-ы Николай Гоголь, Владимир Маяковский, Борис Пастернак, Лев Яшин и тд.