В Москве обсудят результаты участия столичных разработчиков в саммите AQDAR в Абу-Даби

В Москве все готово к запланированной на завтра пресс-конференции под названием «Новые технологии в московском образовании». На мероприятии будут вестись дискуссии касаемо итогов участия столицы во Всемирном в Абу-Даби. На конференцию приглашены все московские компании-участники саммита AQDAR, которые расскажут о представлении собственных разработок.

На встречу приглашены помимо начальника Департамента образования города Москвы Исаака Калины, его заместитель Татьяна Васильева и руководитель Московского центра качества образования Павел Кузьмин. Представители всеми известных СМИ так же приглашены организаторами конференции. Сообщается, что после окончания встречи журналисты получат возможность задать интересующие вопросы Исааку Калине - руководителю Департамента образования.







