Россияне возмутились опросом «Радио Свобода» о фильмах про ВОВ

4 декабря в Twitter-аккаунте «Радио Свобода» в опросе поинтересовалось у людей, существуют ли, по их мнению, правдивые российские фильмы о войне. При этом пользователям предложили всего два варианта ответа – да или нет.

Результаты опроса показали, что 65% опрошенных считают, что такие фильмы у российских производителей действительно есть, 35% дали отрицательный ответ. При этом многие пользователи соцсети негативно отнеслись к проведению опроса, отметив, что радиостанция ступила на очень скользкую дорожку. Пользователи заявили, что среди отечественных фильмом про Великую Отечественную войну много правдивых кинолент, чего нельзя сказать об американских картинах. Сотрудников радиостанции назвали бессовестными людьми, которые навязывают людям мысль, что победу в войне одержали американцы. Кроме того, комментаторы предложили «Радио Свободе» создать совместный проект по данной теме с телеканалом «Дождь».

Есть ли правдивые российские фильмы о Великой Отечественной войне? #опрос — Радио Свобода (@SvobodaRadio) December 4, 2018

В интервью журналистам провокацию прокомментировал политолог Александр Асафов, который заявил, что таким образом иноагент мог отреагировать на слова главы Министерства Культуры Владимира Мединского о документе, подтверждающем подвиги 28-ми панфиловцев. Второй причиной он назвал попытки обесценить победу советского народа над фашизмом.