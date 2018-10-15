"Плохо выполнял должностные обязанности": гендиректор Росгосцирка уволился по собственному желанию

Как стало известно журналистам, генеральный директор Росгосцирка Дмитрий Иванов подал в отставку. Дмитрий Иванов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Данная информация сообщается на официальном сайте ведомства.



До проведения конкурса на его место исполнять обязанности будет заместитель гендиректора по гастрольной деятельности Сергей Беляков. Уход связан с тем, что ранее министр культуры России Владимир Мединский сделал выговор Дмитрию Иванову, поскольку тот плохо выполнял свои должностные обязанности. Причиной стало несоответствие срокам завершения капитального ремонта Омского цирка.

Также стоит отметить тот факт, что апелляция поддержала решение и предписание ФАС по делу в отношении ФКП "Росгосцирк". Напомним, то незадолго до этого была рассмотрена жалоба физического лица на действия ФКП "Росгосцирк" при распоряжении государственным имуществом. Комиссия ФАС выяснила, что предприятие передавало права пользования на недвижимое казенное имущество под коммерческие цели без предварительного проведения торгов. А это нарушает закон Российской Федерации "О защите конкуренции". Предприятию было предписано, осуществлять передачу госимущества в пользование путём торгов. После этого руководство обратилось в суд.