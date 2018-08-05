Прокуратура проверит законность действий гендиректора «Аэрофлота»

Партия «Яблоко» обратилась в Генпрокуратуру с намерением провести проверку действий Виталия Савельева. ЦАП считает, что гендиректор превысил собственные полномочия, когда лишил Дмитрия Алешковского бонусов авиакомпании.

Представители фракции «Яблоко» считают, что гендиректор авиакомпании своими действиями нарушает закон, в связи с чем Центр антикоррупционной политики партии обратился к гепрокурору Юрию Чайке с целью выяснить обстоятельства произошедшего. В партии ссылаются на ст. 201 УК РФ, согласно которой лицо не имеет права использовать свои полномочия в ущерб организации и для получения собственной выгоды. Проверку проведёт Московская межрегиональная транспортная прокуратура, а её исполнение проконтролирует Генпрокуратура.

Тем не менее, в компании «Аэрофлот» отвергли претензии партии, отметив, что решение было принято на основании внутренних правил. Ранее авиакомпания заявляла, что блогер неоднократно нарушал регламент бонусной программы, оскорбляя руководство организации.

Напомним, что скандал разразился после публикации Алешковского в Twitter копии приказа Виталия Савельева, который запрещал сотрудникам пользоваться мобильными устройствами с камерой. При этом Алешковский в комментарии отметил, что глава компании «головой поехал». После этого авиакомпания уведомила блогера, что он и его супруга лишаются статуса «платинового» клиента, всех имеющихся бонусных миль, а также счёт в системе «Аэрофлот Бонус» закроют. Блогер пытался извиниться перед Савельевым, однако тот проигнорировал его сообщения. Кроме того, Алешковский заявлял, что намерен судиться с компанией.