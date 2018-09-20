В Петербурге увеличат штраф за незаконные прогулки по льду

Соответствующий законопроект уже внесен и поддержан депутатами заксобрания. Инициатива исходила от единоросса Александра Тетердинко. По его словам, в городе значительно увеличились несчастные случаи, связанные с выходом на лед.

Как рассказал политик, в период наступления холодов каналы и реки в Северной столице России замерзают. Жители Петербурга, преимущественно молодежь, находит в этом очередной повод для развлечений и выходит на лед, хотя за это уже установлены штрафы на законодательном уровне. Дело в том, что во многих местах ледяная корка очень тонкая, поэтому существует большая опасность провалиться в воду.

По данным властей, прошлой зимой погибли 4 человека. Еще 41 человека сумели выручить из беды спасатели. Авторы законопроекта считают, что повышение штрафа поможет избежать несчастных случаев. Планируется увеличить сумму штрафных санкций в два раза. В настоящий момент она составляет 2500 рублей. Если законопроект примут, что нарушителям придется платить 5000 рублей. Документ уже одобрен в первом чтении.

Запрет выхода на лед в Петербурге действует с 26 ноября по 15 января. Власти города регулярно напоминают гражданам об опасности, которой они себя подвергают. При этом чаще всего на подобное отваживаются любители селфи, которые готовы ради красивой фотографии пойти на риск. Интересно, что иногда даже взрослые без опаски выводят на лед детей.