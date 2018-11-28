МВД в 2019 году изменит правила сдачи экзамена на водительские права

В начале 2019 года Министерство внутренних дел (МВД) представит на рассмотрение правительства РФ проект об изменениях правил сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения. Согласно инициативе, предлагается объединить площадки «автодром» и «город» и испытывать будущих водителей только в условиях реального дорожного движения.

Как заявили в пресс-службе ведомства, проект находится на завершающей стадии доработки и после завершения согласования, предварительно в первом квартале следующего года, будет внесен в правительство Российской Федерации.

Кроме объединения площадок, также будет изменена и теоретическая часть экзамена: теперь сдача теста из 20 вопросов будет в обязательном порядке записываться на аудио и видео.

Нововведения не коснутся экзамена на право управления мототранспортными средствами – его сдача по-прежнему будет проходить на закрытой площадке автошколы.

О том, что ГИБДД планирует объединить две части практического экзамена, еще в августе говорил глава Госавтоинспекции Михаил Черников. По его мнению, это позволит выпускать на дороги более грамотных и подготовленных водителей, что минимизирует аварийность.

В автошколах тоже хотят внести некоторые изменения в ход учебного процесса и в два раза сократить количество упражнений на автодроме и увеличить время проверки навыков вождения ученика в реальных городских условиях.

Ранее экзамен на получение водительские прав проходил в три этапа: сначала экзаменуемые в присутствии инспектора ГИБДД писали теоретический тест, потом на автодроме сдавали остановку и начало движения на подъеме, параллельную парковку и заезд в гараж, и только после этого выезжали в город и выполняли определенные маневры. Как правило, большинство учеников «заваливали» именно вождение в условиях реального дорожного движения и отправлялись на пересдачу.