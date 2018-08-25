В России чиновникам запретили использовать Times New Roman из-за санкций

Корпорация Monotype Imaging отменила для россиян лицензии на свои популярные шрифты. В связи с этим сотрудникам госучреждений предлагают переходить на отечественные программы.

Речь идет о Times New Roman, Arial и других шрифтах, которые используются в офисном софте. Из-за санкций создатели запретили госслужащим из России обмениваться электронными файлами с использованием их шрифтов. Чиновники могут по прежнему набирать и распечатывать документы на одном компьютере. Однако копировать и рассылать их другим пользователям теперь нельзя.

Такие требования россияне накануне получили в новых памятках. Руководство призывает сотрудников устанавливать российские операционные системы и программное обеспечение, чтобы избежать проблем с обменом информации. При этом можно использовать бесплатные зарубежные шрифты или продукты с открытой лицензией. Чиновникам нужно следить, что их выбор не слишком отличался от запрещенных форматов Monotype Imaging. В противном случае будут заметны критические различия. Об этом стало известно порталу URA.ru.