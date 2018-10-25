Учителя написали заявление в прокуратуру на своих 12-летних учеников за мемы в социальных сетях

В Ленинградской области учительский состав Гатчинского лицея №3 обратился в прокуратуру с заявлением на двенадцатилетних учеников. Преподаватели требуют привлечь к ответственности своих учеников за публикации «мемов» с использованием фото педагогов.

По словам матери одного из обвинённых мальчиков, школьники создали группу в социальной сети «ВКонтакте» и выкладывали туда мемы на других учеников лицея и на своих педагогов. Постепенно на сообщество подписалось около 90 учеников. Эти, как их называет женщина, «абсолютно безобидные картинки, добавляли все желающие. Только спустя некоторое время начала появляться всякая «похабщина». Кто-то из учеников доложил об этом учителям.

Узнав о мемах, преподавательский состав лицея принял решение проучить подопечных. В лицей были вызваны родители, которым объявили, что их дети больше не будут учиться в лицее. По словам Татьяны, собрался целый педагогический совет, на котором присутствовали шестеро преподавателей, директор и психолог. При этом все мемы из интернета кто-то распечатал на бумаге и принёс на совет для демонстрации.

Татьяна подчёркивает, что разговор вёлся в ужасном тоне, ей говорили о том, какая она «ужасная мать» и довели до слёз. Буквально через месяц после педсовета родители были вызваны комиссией по делам несовершеннолетних. А те семьи, чьи дети администрировали группу, посетили участковые.

На четверых детей написано заявление по статье «Оскорбление», которой не существует в Уголовном кодексе. Мама школьника отмечает, что даже инспектор оказался в недоумении и не понимал, что надо делать. Татьяна уже написала заявление в Министерство образования, где ей ответили, что директор не имеет законных прав отчислить детей за мемы в социальных сетях.