По результатам опроса, почти половина россиян уважает своё руководство

Сервис по поиску работы Rabota.ru провёл опрос, согласно которому всего 1% работников признались, что завидуют своим начальникам. При этом 47% россиян рассказали, что уважают начальство.

По данным проведённого сервисом исследования, около двух процентов граждан искренне восхищаются руководителями на своей работе, а ненависть и презрение по отношению к ним чувствуют 4% и 6% соответственно. А безразличным отношением к начальству отличаются 19%.

Отмечается, что уважение руководителя прямо пропорционально зависит от времени, проведённого в совместной работе. Например, те, кто проработал с руководителем менее шести месяцев, отвечали, что уважают начальника в 41% случаев. При этом респонденты, отработавшие более шести лет, уважают своё начальство в 58% случаев. Так же ситуация обстоит и с безразличием. Безразличие снижается со временем с 24% до 12% соответственно длительности совместной работы. Стоит отметить, что ненависть по отношению к начальнику не зависит от сроков работы.

Также респондентов спрашивали о способах решения противоречий с начальниками. 62% респондентов выбирали компромисс, но только в 57% случаев условия компромисса устраивали обе стороны. 17% работников делают уступки в спорах с начальством, боясь испортить отношения. 9% решают ничего не делать и ждут, пока ситуация сама разрешится. И только 9% россиян отстаивают свою позицию. Однако убедить в своей правоте руководство работникам удаётся только в четверти случаев. А 6% решают игнорировать начальство, делая всё по-своему.

Формальными свои отношения с начальством назвали 68%. 21% придерживаются варианта «неформальные», а 11% выбирают «дружеские» и «доверительные».

Сервис отметил, что в качестве респондентов были опрошены 2350 совершеннолетних граждан России. Опрос проводился во всех округах страны.