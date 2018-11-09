"Письмо о Боге" Эйнштейна продали на аукционе почти за 3 миллиона долларов

Документ, состоящий из двух страниц, под авторством знаменитого ученого Альберта Эйнштейна, который он посвятил вопросу религии ушел с молотка накануне 4 декабря. Его купили за 2,892 миллиона долларов.

Аукцион Christie's проходил в Нью-Йорке. Физик-теоретик и лауреат Нобелевской премии Альберт Эйнштейн написал письмо, в котором поднимал вопросы Бога и религии. Послание было адресовано философу Эрику Гуткинду из Германии. Почти 3 миллиона долларов отдал покупатель за столь ценное послание. В описании лота было указано, что письмо является самым известным среди посланий Эйнштейна. Оно было не только о религии, но и вечном поиске смысла человеком.

Начальная цена лота составляла 1,5 миллиона долларов. Известно, что письмо было написано в 1954 году 3 января на немецком языке. Весь текст занял пару страниц размером 215 на 280 миллиметров. Кроме того, послание содержит несколько исправлений, но они были сделаны ученым самостоятельно.

Альберт Эйнштейн написал это письмо под впечатлением после прочтения книги "Выбери жизнь: Библейский призыв к восстанию". Оно вышло из-под пера ученого всего за год до его смерти. Известно, что письмо очень личное и откровенное. "Слово "бог" для меня не более чем выражение и продукт человеческих слабостей, Библия собрание почитаемых, но все еще довольно примитивных легенд. Никакая интерпретация, независимо от того, насколько она тонкая, не может для меня изменить что-либо в этом", говорится в одном из отрывков послания.