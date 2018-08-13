Голодная лиса гуляет по Петрозаводску. Истощенное животное видели в черте города во вторник, 4 декабря. Местные жители успели сфотографировать дикого зверя. Снимки опубликовали в соцсети в одной из городских групп «Подслушано в ПТЗ».

Лиса появилась микрорайоне Древлянка вечером. Она бродила среди домов жилого комплекса «Каскад».

К слову, в данный микрорайон Петрозаводска лисы забредают часто. Их замечают как на самой окраине города, так и у крупного торгового центра. Чаще всего животные заходят в город в поисках еды. Выглядят они истощенными.