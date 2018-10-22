Мэр Москвы обещает метро в шаговой доступность для 90% горожан к 2023 году. Об этом Сергей Собянин заявил лично в эфире телепередачи канала «ТВ Центр».

В результате модернизации появятся ветки метро надземные, новые станции на уже существующих ветках, а также построят еще одно подземное кольцо.

Мэр рассказал, что работы на Большой кольцевой линии по всем графикам завершатся в ближайшие несколько лет. Основные транспортно-пересадочные узлы также будут открываться по мере готовности.

Уже к 2023 году основная работа по усовершенствованию системы метро завершится. Такую задачу Собянин назвал «сверхамбициозной». Также мэр Москвы сообщил, что изначально планировалось увеличить систему на 300 км., но сейчас эта цифра выросла до 1 000.

Только с января 2018 года введено 15 станций (всего запланировано открытие 35).

Когда весь масштаб модернизации будет реализован. Метро будет доступно для 90% горожан.