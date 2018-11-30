В Нижнем Новгороде обсудили концерты Элджея, «Френдзоны» и других кумиров молодежи
Теперь организаторам музыкальных мероприятий будут направляться специальные инструкции, за невыполнение которых будет грозить штраф. За правдивость информации на афишах также будут ответственны организаторы.
Ирина Смирнова, уполномоченная по правам ребенка в Нижегородской области, получила жалобы о том, что возрастное ограничение на афишах не соответствует реальности. Исполнитель может обильно употреблять нецензурную лексику в песнях, а на афише указывается «12+» или «16+». В список таких артистов попали «Хлеб», Gone.Fludd, Jah Khalib, The Hatters, Френдзона, Animal Джаz, Монеточка, Feduk, Little Big, Элджей, Face, «Пошлая Молли», Хаски, ATL и другие.
В ходе совета по применению законодательства о рекламе полковник полиции Ольга Кобзан высказалась за установление ограничения «18+», иначе дети могут поддаться дурному влиянию. Однако в противовес ей было озвучено мнение, что запрещать что-либо вслепую нельзя, нужно сначала ознакомиться. У многих исполнителей есть треки как с матом, так и без. Либо необходимо фиксировать нарушения, присутствуя на концерте, либо не запрещать вовсе.
В итоге, члены совета пришли к выводу, что для всех исполнителей, употребляющих ругань или информацию, вредную для детей, будут допускать к площадкам с отметкой «18+». В случае нарушения этого закона, организаторы понесут административное наказание в виде штрафа.
Заседание совета проводилось на фоне участившихся срывов и запретов концертов молодежных исполнителей и групп. В сентябре в Сети появилось заявление «родительской общественности Нижнего Новгорода». В документе были перечислены популярные сейчас коллективы и просьба к областным министерствам проверить творчество этих коллективов. Также там были перечислены строчки из песен артистов, которые авторы документа считают недопустимыми.