Олег Меньшиков рассказал о трудностях в создании спектакля «Макбет»

Как стало известно, идет работа над постановкой спектакля «Макбет». Об этом сообщил Олег Меньшиков, известный российский актер и режиссер данного спектакля. Меньшиков отметил, что работа над проектом продолжалась несколько лет, поскольку материал приходилось долго перерабатывать и адаптировать для сцены.

Актеры, которым предложили роли, не могли справиться с работой. Кроме того, российский режисер сделал акцент на том, что окунуться в мир «Макбета» ему помог перевод русского поэта Владимира Гандельсмана. Но до сих пор неясно, действительно ли эта пьеса написана Шекспиром.

Также стоит отметить тот факт, что осталось недолго ждать до премьерного показа спектакля «Макбет», который пройдет на Малой Бронной 14 декабря. Постановка станет важным событием открытия Года театра в России. Режиссером данной постановки является Антон Яковлев.

В Государственной думе РФ состоялось открытие выставки, посвящённой легендарному советскому тренеру и хоккеисту Анатолию Тарасову. В данном мероприятии приняли участие президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и актёр Олег Меньшиков, сыгравший Тарасова в фильме «Легенда №17».

Олег Меньшиков является заслуженным артистом российского театра и кино, трижды лауреат Государственной премии России. Известен ролями в таких фильмах как "72 метра", "Покровские ворота", "Сибирский цирюльник" и другие.