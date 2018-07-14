Автобусы-амфибии появятся в Москве в 2020 году

Об этом рассказали в пресс-службе «Мостранспроекта». Отмечается, что транспорт запустят для туристов. Причем автобус-амфибия сможет не только ездить по суше, но и плавать по воде. Для этого будут специально организованы спуски в воду.

Уже в 2020 году новый транспорт начнет проходить первые испытания. По предварительным данным, уже готов первый маршрут автобуса-амфибии. Сообщается, что его путь будет пролегать через центр Москвы: автобус отправится из парка «Зарядье», проедет мимо Красной площади, МГУ, храма Христа Спасителя и других достопримечательностей.

Интересно, что транспорт действительно сможет передвигаться и по воде, и по суше за счет того, что его нижняя часть будет иметь скошенное дно, как у катера. Это позволит автобусу часть маршрута преодолевать по оживленным городским магистралям, а часть - по акватории Москвы-реки. Разработчики сообщают, руль в таких автобусах может располагаться не только слева или справа, но и по центру. Кроме того, «амфибии» возможно будут оснащены радиостанцией и приборами морской навигации для большего удобства. Представители пресс-службы подчеркивают, что такой транспорт является абсолютно безопасным для природной среды.

Известно, что подобные автобусы уже давно используются в крупных городах мира. Они пользуются большой популярностью и нашли признание как у местных жителей, так и у туристов.