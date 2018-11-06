Патриарх Кирилл вернул из Москвы в Тверь мощи княза Михаила Тверского

Представители Тверской области посетили Божественную литургию в честь 700-летия подвига Михаила Тверского, прошедшую в Успенском соборе московского Кремля. Богослужение провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарху сослужил митрополит Тверской и Кашинский Савва. Божественную литургию посетила тверская делегация из 300 человек, среди которых присутствовали главы образовательных организаций и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

После завершения службы митрополит Тверской и Кашинский Савва преподнес Патриарху Кириллу икону Михаила Тверского и Анны Кашинской. Глава РПЦ, в свою очередь, передал Тверской епархии мощи Михаила Тверского, которые хранились в московском храме Петра и Павла в Лефортово.

Отметим, что 5 декабря в Твери пройдут масштабные торжества в честь 700-летия подвига великого князя Михаила Тверского. В 1318 году князю пришлось отправился в Орду к хану Узбеку, чтобы тот не послал в Тверь свои войска. 4 декабря, после месяца пребывания в Орде и пыток, князь был казнен. Позже он был причислен к лику святых в лике благоверных. Мощи святого были обретены в 1635 году. День памяти князя - 5 декабря.

Ранее сообщалось, что торжественная церемония передачи мощей должна была произойти в главном соборе Твери. Однако, реставрационные работы в Спасо-Преображенском соборе не успели закончить в срок, и в итоге святыню передали в Успенском соборе московского Кремля.

Князя Михаила очень почитают по всей России. К примеру, князь изображен на памятнике «Тысячелетие России» в Великом Новгороде. А в 2008 году на главной площади Твери был открыт конный памятник благоверному князю.

Корона, изображенная на гербе Твери, символизирует Михаила Ярославича. Он стал первым в русской истории князем, именовавшим себя «самодержцем».