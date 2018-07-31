ВЦИОМ: Четверть россиян не знают своих конституционных прав

Практически четверть граждан России вообще не имеют представления о статьях Конституции. Именно такие результаты опроса получены ВЦИОМ.

Согласно результатам исследования, опубликованного во вторник 4 декабря, 69% россиян ответили, что в общих чертах знают содержание Конституции РФ. При этом 23% респондентов вообще не имеют никаких представлений о статьях, которые включает в себя Конституция. И только 6% граждан оценивают свои знания положений Конституции, как «очень хорошие».

Также социологов интересовали наиболее значимые права и свободы, гарантируемые основным законом. О праве на охрану здоровья помнят 49% людей, о праве на образование чуть меньше – 45%, про право социального обеспечения сказало около 38%. При этом о защите своих прав и свобод, включая судебную защиту (30%), вспоминают немногие. Так, о свободе и личной неприкосновенности не забывают 29%, а о свободном передвижении по стране и за её пределами – 27%. Меньше всего россиян знает о праве на свободу от любых вмешательств в частую жизнь.

Изучением статей Конституции 38% россиян занималось в университетах, ещё 30% помнят о них из школьной программы. Другие 15% вынужденно изучали их на работе, а 23% разбирались в основных положениях документа по своему личному желанию. Оставшиеся 18% признались, что вообще не занимались чтением данного документа.

А о дате принятия Конституции знают лишь 13% из всех россиян, принявших участие в опросе.