Рособрнадзор отозвал лицензии у двух частных вузов

Рособрнадзор отозвал лицензии на ведение образовательной деятельности у двух частных негосударственных учебных заведений. Теперь больше не имеют права обучать студентов Академия МНЭПУ и Евроазиатская богословская семинария Ассоциации христиан веры евангельской «Церковь Божия».

Основанием для лишения лицензии стало соответствующее постановление Арбитражного суда, вынесенного после решения ведомства. Кроме того, в учебных заведениях Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки провела дополнительные проверки.

Лицензия, выданная Рособрнадзором, дает организациям право вести образовательную деятельность и подтверждает их права на оказание услуг по реализации образовательных программ. Если лицензия аннулирована, вуз обязан прекратить деятельность.

В этом случае учредитель образовательной организации обязан получить письменное согласие студентов на их перевод в другие высшие учебные заведения на имеющие государственную аккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением курса, формы (очная или заочная) и стоимости обучения.

Оба учебных заведения, оставшихся без лицензии, зарегистрированы в Москве. Международный независимый эколого-политологический университет (МНЭПУ) был основан в 1992 году. Сейчас в нем получают высшее образование более 5 тысяч студентов.

Семинария «Церковь Божия» существует с 1999 года, ее образовательная программа построена на постулатах евангельских христиан-пятидесятников. Ректор высшего богословского учебного заведения - Горбачев Алексей Леонидович.

Ранее лицензии был лишен Европейский университет в Санкт-Петербурге, однако позже он смог добиться ее возврата и начал учебный год с небольшим опозданием – с 1 октября.