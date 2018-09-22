В Мюнхене установлена самая дорогая рождественская ель в мире

СМИ проанализировали подготовку стран к предстоящей встрече нового года. Среди установленных рождественских елей самой дорогой оказалась в Мюнхене. Ее стоимость составила более 2,3 миллиона евро, а вес - 63 кг.

Средства массовой информации продолжают анализировать, как различные города мира готовятся и украшают улицы к новому году. Рождественская ель, находящаяся в Мюнхене, состоит из 2018 золотых монет. Известно, что автором рождественской ели является компания Pro Aurum. Она специализируется на торговле драгоценными металлами.

Запись о золотой рождественской ели опубликована в социальной сети Twitter. К ней приложен небольшой видеоролик, на котором можно рассмотреть ее со всех сторон. Ель признана самой дорогой в мире. Она представляет собой пирамиду. На верхушке ели находится золотая звезда. Увидеть праздничное украшение можно, если посетить здание, в котором расположен офис компании. Сообщается, что ель простоит там вплоть до 15 декабря.

Напомним, ранее Минздрав России отметил, что граждане могут не ограничивать себя в еде, находясь за рождественским столом. По словам министра, новогодний стол должен запомнится, а потому устанавливаемые ограничения для здоровых людей бессмысленны.