Сотрудники аэропортов рассказали о самых странных находках в багаже. В большинстве своем это не запрещенные вещи, но они часто вводят в ступор. Об этом сообщает The Sun.

Работники службы безопасности разных аэропортов вспомнили, какие необычные вещи они видели в багаже при осмотре.

Наиболее частыми в этой категории стали секс-игрушки, которые пассажиры тщательно прячут в своих чемоданах. Кому-то из работников аэропорта удалось обнаружить початок кукурузы и колбасу. Кому-то повезло меньше: один из сотрудников описал случай, когда при осмотре багажа из сумки вылез паук. Мужчина так испугался, что закричал от испуга.

Встречались в багаже урны с прахом и человеческий череп. Как выяснилось, необходимые документы на перевозку последнего у пассажира имелись, но случай от этого не стал менее странным.

Одна женщина пыталась пронести запеченную курицу в кармане толстовки, притворяясь беременной. Свой припас продовольствия пассажирка попыталась съесть. Вероятно, она не знала, что курицу разрешено сдавать в багаж.